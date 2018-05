خاص المتوسط

أعرب رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة الاستشاري، كامل الجطلاوي عن أدانته للتفجير الإرهابي لمفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، واصفا إياه بالهجوم الإرهابي الاجرامي.

وأشار الجطلاوي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن العمل الإرهابي استهدف المفوضية المناط بها الاستفتاء والانتخابات لعرقلة المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة

وحمل رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة الاستشاري، مسؤولية التفجير للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لأن حماية المفوضية وتأمينها اختصاصهما

وتعرض مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس لهجوم إرهابي على يد انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

The post “رئيس مالية الاستشاري” يحمل الرئاسي وحكومته مسؤولية تفجير المفوضية التي يحميها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية