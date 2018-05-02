الولايات المتحدة تدين تفجير مقر العليا للانتخابات بطرابلس

واشنطن-العنوان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء في طرابلس والذي أوقع 12 قتيل و7 جرحى.

وقالت الولايات المتحدة في بيانها “نحن نقف إلى جانب كل الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب في بلادهم”.

وجددت الولايات المتحدة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

وتقدمت الولايات المتحدة بالتعازي لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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