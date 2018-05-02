بيان الحكومة الليبية المؤقتة بشأن «الهجوم الإرهابي» على مقر المفوضية العليا للانتخابات

عين ليبيا

تدين الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، وتترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية هذا الحادث المأساوي.

نتقدم بخالص تعازينا إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، ونؤكد بأن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ماهو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا.

لقد تابعنا الحملة الشعواء التي يشنها الرافضون للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد.

إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملات الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا.

إن الحكومة المؤقتة لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.

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