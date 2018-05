“رئيس دفاع النواب” لـ”( المتوسط): تفجير المفوضية جاء لخلط الأوراق والتمهيد للتلاعب بسجلات الناخبين

أدان رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، ” طلال الميهوب” بأشد العبارات التفجير الغادر الذي طال مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأعتبر ” الميهوب”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن هذا التفجير جاء لخلط الاوراق وتمهيد للتلاعب بسجلات الناخبين في ليبيا

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه التفجيرات لن تثنينا عن محاربة الإرهاب بل ستزيد من عزيمتنا على محاربته أينما كان”

وتعرض مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس لهجوم إرهابي على يد انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

