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المهدي البرغثي: هجوم المفوضية أكد بأن الانتخابات السبيل للقضاء على الإرهاب

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

تقدم وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي بالتعازي إلى اللليبين في ضحايا التفجير الإرهابي الذين طالتهم أيادي الغدر و الإرهاب بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.

وأكد البرغثي، في بيان له اليوم الأربعاء  تحصلت “المتوسط” على نسخه منه ، أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي ضد المفوضية دليلا على أن الانتخابات تعد الطريقة و المرحلة الحقيقية للقضاء على الإرهاب و إعادة استقرار البلاد.

وأوضح البرغثي بأن هذا العمل الإرهابي وسابقه هو من فعل تنظيمات إرهابية  على رأسها تنظيمي داعش و القاعدة الإرهابيين و غيرهم ممن لهم أجندات دولية ، مؤكدا بأن هناك من يدعمهم لتنفييذ مخططاتهم ، داعيا إلى التعرف على أصحاب تلم الاجندات قبل محاربة تلك التنظيمات.

وأشار البرغثي بأن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في ظل دستور دائم وتوافقي هو مطلب شعبي لكافة الليبين و الذي سيؤدي إلى حكومة وحدة وطنية شرعية تقضي على الإرهاب وتعيد وحدة البلاد و أمنها ، مؤكدا بأن هذا التفجيرالارهابي لن يزيد الليبين أو المفوضية إلا إصرارا على الأسراع نحو الإنتخابات.

وأفاد البرغثي بأن مجرد الإدانة لا يجدي، داعيا أفراد الجيش إلى ضرورة أخذ الحيطة و الحذر ، داعيا القيادات الاجتماعية و الوطنية و النواب وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري بالضغط بكل قوة نحو الانتخابات في ظل دستور دائم أو في ماهو متوفر من مواد قانونية و التي تكفل انتخاب شخصية وطنية .

وحذر البرغثي،الكثيريين ممن لديهم تحفظ على مواد الدستور و صعوبة الاتفاق السياسي من الاستمرار بالجدل والتشبث بالرأي، مؤكدا بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لقطع الطريق على  الإرهاب و الأحداث الضالة و التدخلات الخارجية و إنهاء حالة الانقسام و المعاناة بالبلاد.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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