“الردع” تداهم بيوتا في “غوط الشعال” وتضبط أسلحة داخل منزل بـ “الدريبي”

طرابلس-العنوان

قال مصدر إن قوة الردع الخاصة داهمت أحد المنازل في منطثة الدريبي ووجدت به كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما قبضت خلال المداهمة على شخص تعود أصوله إلى مدينة درنة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الردع شنت حملة مداهمات وتفتيش على البيوت المؤجرة لمعالة وافدة من الجنسيات الأفريقية أو ليبيين من المنطقة الشرقية.

وأفاد أن أحد منفذي التفجيرين الإرهابيين في مقر مفوضية الانتخابات أفريقي كان يستأجر منزلا في شارع (9) في منطقة غوط الشعال.

وكان فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز أن من قاموا بالعملية الإرهابية في مقر المفوضية شخصان أسمران.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين الذي أوقع نحو 12 شهيدا و7 جرحى بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

وقال التنظيم في بيان ”انطلق الانغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق، نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية في طرابلس حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل أن ييسر الله لهما الدخول إليها“.

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