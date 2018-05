المتوسط :

ونعى مجلس الدولة الاستشاري ضحايا العمل الإرهابي والمنافي للقيم الإنسانية الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء.، متمنيا الشفاء العاجل للجرحي

ودعا المجلس في بيان له ، مجلس النواب إلى ضرورة التوافق الوطني السريع للمضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الدستورية و إنهاء المرحلة الانتقالية و توحيد مؤسسات الدولة كافة و على رأسها المؤسسة الأمنية.

