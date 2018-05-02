«السرّاج» يتفقد موقع الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات

عين ليبيا

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج ظهر اليوم الأربعاء موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس حيث التقى بعدد من مسئولي المفوضية والقيادات الأمنية بموقع الحادث.

واطلع خلال زيارته التفقدية على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بالدور البطولي للأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وإنقاذ العديد من الأرواح.

وأكد الرئيس أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الإرهابي وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم، وأضاف قائلا إن الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي وإصراره على استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وجدد تأكيده من أن مثل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق، كما توجه الرئيس بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي داعياً الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين.

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