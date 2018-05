الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

المتوسط :

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، معربا عن عميق تعازيه لأسر الضحايا.

وجدد الأمين العام، في بيان له، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا ، مؤكدا دعمه للجهود االمبذولة في هذا الصدد من قبل ممثله الخاص غسان سلامة الذي يعمل عن كثب مع جميع الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

