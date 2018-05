مسؤول عسكري يحذر السلطات الأمنية بطرابلس من التراخي مع الإرهابيين

المتوسط :

قدم أحد أفراد القوات المسلحة النقيب احمد بن نايل واجب العزاء إلى أسر الضحايا من شهداء الواجب الذين قتلو في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بغوط الشعال في طرابلس

وأكد بن نايل، في تصريح خاص للمتوسط، على أولوية مكافحة الاٍرهاب بالنسبة للجيش و الليبين كافة، داعيا الجميع إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب ضد الجماعات الإرهابية و العناصرالمتطرفة التي تعمل على زعزعة استقرار وامن البلاد.

وحذر بن نايل السلطات الأمنية في طرابلس من التراخي او التهاون مع هذه الفئات الإرهابية أو تلك الخارجة عن القانون

واستطرد بن نايل قائلا بأن أهالى الجنوب عانوا من ويلات التفجيرات الانتحارية على أيدى الإرهابيين في البوابات والمدن والأماكن العامة

