“المتوسط” ترصد ردود الفعل إزاء الهجوم الإرهابى على المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

صخب محلى ودولى إزاء التفجير الإرهابي الذي تعرضت له مقر المفوضية العليا للانتخابات،صباح اليوم الاربعاء ،حيث استهدف انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي مقر المفوضية وقاما بتفجير انفسهما بداخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عشرات القتلى و الجرحى .

أدانات محلية

وبدأ الادانات باستنكار القيادة العامة للقوات المسلحة لهذا الهجوم الجبان، مؤكدة أنه عبارة عن محاولة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، وأنها لن تتوقف عن محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وتأتى لجنة الأمن القومي بمجلس النواب معتبرة الهجوم على المفوضية في هذا التوقيت هو محاولة لخلط الأوراق وتمهيداً لتلاعب مقبل في قوائم التسجيل للانتخابات.

وفي ذات السياق أعربت الحكومة المؤقته عن اسفها حيال هذا الهجوم الإرهابي الأليم الذي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا،

هذا و أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى تنعم البلاد بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة،داعية كافة منتسبي هيئة الشرطة لتوحيد وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب في البلاد.

هذا وأدان مجلس الدولة الاستشاري بأشد العبارات العمل الإرهابي المنافي للقيم الإنسانية،داعيا مجلس النواب إلى توافق وطني سريع للمضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الدستورية و إنهاء المرحلة الانتقالية و توحيد مؤسسات الدولة كافة و على رأسها المؤسسة الأمنية.

ومن جانبها أعلنت حكومة الوفاق الحداد ثلاثة أيام جراء الهجوم الغادر على المفوضية، مؤكدة بأن ذلك لن يثني الحكومة عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان، موجها تعليماته إلى الجهات المختصة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من هذا الهجوم الغادر.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس،تعبيرا عن استنكارها لهذا الهجوم، الحداد ثلاثة أيام ايضا و تعليق المناشط الرياضية كافة ،هذا و أقر الاتحاد العام لكرة القدم أبضا تأجيل مبارة اليوم لحين إشعار آخر.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية، في إدانتها لهذا العمل الارهابي، بأنه لا مجال للارهاب بالبلاد، وأن مثل تلك الأعمال الإرهابية الدنيئة لن تعرقل مسار العملية الانتخابية

وفي أدانة بلدية بنغازي، أوضحت أن هذا الهجوم الانتحاري الإرهابي يعد محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع،مناشدة البلديات كافة للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت اهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه

ادانات عربية

وإلى جمهورية مصر العربية،حيث ناشدت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي ذات السياق، أكدت كل من السعودية والأردن والأمارات ، في بيانات رسمية منفصلة لوزارة خارجيتها، استنكارها للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس ، مؤكدين على موقفهم الثابت ضد الإرهاب والتطرف والرافض لمختلف أشكال العنف الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

أدانات دولية

وتلها في ذلك مطالبات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للسلطات الليبية بالتحرك العاجل للقصاص من الإرهابيين الذين قاموا بهذا التفجيبر الآثم من اجل تعطيل المسار الديمقراطي للدولة الليبية.

من جانبه قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن هذا الاعتداء الجبان على الصرح الديمقراطي يمثل عدواناً مباشراً على إرادة الشعب الليبي في بناء دولة مدنية عادلة، ومحاولة لزعزعة المشهد الليبي.

هذا فيما استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية لهذا الهجوم، مشددة على دعمهما للشعب الليبي في مسيرته نحو إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات ومواجهة الإرهاب.

وأدان سفير بريطانيا لدى ليبيا، فرانك بيكر، استهداف مقر المفوضية في طرابلس، متمنياً الشفاء لكافة جرحى التفجير الإرهابي.

من جانبه أعرب وزير شئون الشرق الأوسط والتنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت عن قلقه إزاء هذا الهجوم الغاشم، مؤكدا دعم بلاده للجهود الحفاظ على المسار الديمقراطي في ليبيا.

وبدورها استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، هذا الاعتداء الإرهابي ،مطالبة مجلس النواب الليبي بسرعة العمل على إعداد قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقراره والبث في التهجيز لإجراء الانتخابات بتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية العليا للإنتخابات.

