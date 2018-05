الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق عاجل حول تفجيرالمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

المتوسط :

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الليبية لإجراء تحقيقات عاجلة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، صباح أمس الاربعاء، و الذي خلف عدد من القتلى و الجرحى، مؤكدا أن الهجوم استهدف عمل المفوضية التي تلعب دورا هاما في تطوير شرعية المؤسسات في ليبيا.

وجدد الاتحاد دعمه لوساطة الأمم المتحدة في العملية السياسية وجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لصياغة حل نهائي للأزمة في ليبا، داعيا الأطراف الليبية كافة إلى إظهار إرادتهم للوفاق، و جعل اهتمامات الليبين من ضمن أولوياتهم.

وشدد الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات المستقبلية في ليبيا ستكون حجر أساس الاستقرار وتوحيد المؤسسات في ليبيا، لافتا إلى أن الليبيين،سيكون لهم فرصة تشكيل مستقبل بلاده عبر ممارسة حقهم الأساسي في التصويت.

