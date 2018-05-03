طرابلس | ضبط ذخائر وقواذف فى مداهمة منزل يقطنه متطرفون بمنطقة عين زارة

ليبيا – داهمت قوة أمنية تابعة لداخلية الوفاق منزلاً فى منطقة عين زارة وصادرت منه كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر بما فيها ذخائر مضادات الطائرات ( عيار 14.5 ) وذلك على خلفية هجوم مفوضية الانتخابات الدامي الذي خلف 13 قتيلاً وعدداً من الجرحى .

وعلمت صحيفة المرصد الليبية ان المداهمة تمت بوقت متأخر من مساء الاربعاء عندما طوقت القوة المنزل الا ان من كانوا به كانوا قد غادروه قبل المداهمة بساعات نحو وجهة مجهولة .

وأكدت المعلومات بأن القوة استمرت فى اخراج العتاد المصادر من المنزل ووجدت بداخله عدداً من قذائف الهاون بعضها كامل واخرى منزوعة الرأس أي انها كانت معدة للتسليك ومن ثم التفخيخ .

كما وجدت بداخله عدداً من قذائف الدبابات وقذائف مدفعية الهاوزر التي كانت مخزنة على الارجع لاستخدامها فى حال شنت قوات الجماعة المقاتلة هجوم على جنوب طرابلس انطلاقاً من منطقة وادي الربيع وعين زارة .

ويقع المنزل فى نهاية طريق منطقة عين زارة الرئيسي بالقرب من التقاطع المؤدي لطريق وادي الربيع الدائري وكانت تقطنه عائلة مستأجرة ونازحة من درنة وموالية لمجالس الشورى كما تتحفظ صحيفة المرصد عن كشف هويتها .

وبحسب سكان من المنطقة تحدث لهم المرصد فلم يلاحظ على هذه العائلة من قبل اي تحركات مريبة قبل ان يتضح بأن تحركاتهم كانت تتم بشكل سري على مايبدوا حتى تمكنوا من تخزين هذه الكميات من الاسلحة .

ومن المتوقع ان تعلن القوة التي نفذت المداهمة تفاصيل اكثر عنها خلال الساعات القادمة فيما تتكتم وزارة الداخلية عن الادلاء بأي معلومات بخصوصها وغيرها من المداهمات التي وقعت اليوم

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية