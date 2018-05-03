وكيل وزارة الداخلية يزور المفوضية العليا للانتخابات

عين ليبيا

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد خالد مازن رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني ومدير أمن طرابلس العميد صلاح السموعي ومدير أمن يفرن العميد فيصل بن كافو يقومون بزيارة تفقدية لمقر المفوضية العليا للانتخابات والذي تعرض لهجوم إرهابي صباح اليوم وذلك للوقوف على الأضرار التي أصابت مبنى المفوضية والاطلاع على أخر المعلومات من عين المكان.

وكذلك قام وكيلي وزارة الداخلية بزيارة للجرحى الذين أصيبوا جراء الهجوم الإرهابي وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الدعم لهم.

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