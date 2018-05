الردع الخاصة تداهم أحد المزارع في عين زارة بطرابلس

المتوسط:

ضبطت قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوفاق كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بمنزل أحد الإرهابيين فى أحدى المزارع الواقعة في منطقة عين زارة بطرابلس

وأوضحت القوة، بحسب ماتداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، بأنه تم ضبط ذخائر مضادات الطائرات ( عيار 14.5 )، وعدداً من قذائف الهاون بعضها كامل واخرى منزوعة الرأس أي انها كانت معدة للتسليك والتفخيخ، وكذلك عدداً من قذائف الدبابات وقذائف مدفعية الهاوزر التي كانت مخزنة على الارجح لاستخدامها فى هجوم على جنوب طرابلس انطلاقاً من منطقة وادي الربيع وعين زارة .

ورجحت مصادر بأنه من المتوقع أن تعلن قوة الردع الخاصة عن تفاصيل أكثر خلال الساعات المقبلة ،فيما تتكتم وزارة الداخلية عن الادلاء بأي معلومات بخصوصها .

