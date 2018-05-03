إطفاء كامل للكهرباء على مدينة طبرق

شهدت مدينة طبرق مساء الأمس حالة إطفاء كهربائي عام “بلاك أوت ” وانقطاعا في خدمات الاتصالات والانترنت بالإضافة إلى انقطاع جزئ في المياه على بعض المناطق والأحياء بمدينة طبرق.

وأوضحت غرفة تشغيل طبرق بمركز التحكم عبر صفحتها الرسمية تابتعها “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن “أسباب انقطاع التيار الكهربائي هو الجانب المصري ،والذي سبب أعطال في خطوط النقل ، مما سبب سقوط إحدي الدوائر به”.

هذا وبدأت غرفة تشغيل طبرق منذ لحظات بتوصيل التيار الكهربائي لعدد من الأحياء السكنية بعد صيانة الأعطال الحاصلة في خطوط النقل بين المدن .

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