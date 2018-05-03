تفاصيل تفجير مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال أحد شهود العيان لوكالة “سبوتنيك”: “الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات، سبقه هجوم بواسطة أسلحة نارية من العناصر الإرهابية، خرجوا من سيارة كانت تقف أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات”، مضيفًا أن:”حدث التفجير الانتحاري بعد التفاف بعض العناصر الإرهابية من الباب الخلفي لمقر المفوضية العليا للانتخابات”.

وأكد مصدر أمني في طرابلس، أن:

قوة الردع الخاصة، تقوم الآن بعدة مداهمات ليلية لعدة منازل لخلايا إرهابية داخل العاصمة طرابلس، بعد أخذ معلومات من أحد العناصر المنفذة للتفجير”، مشيرًا إلى أن هذه المداهمات قد ساهمت في إبطال تفجيرات أخرى كانت مقررة في عدة نقاط ومقرات داخل العاصمة طرابلس.

وحول تفاصيل الهجوم، قال مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس إن:”مجموعة مسلحة تهاجم مبنى المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس”، مشيرا إلى “تفجير الدور الأخير الذي توجد به كافة البيانات”.

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 20 بحسب آخر إحصاء صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في العاصمة الليبية طرابلس.