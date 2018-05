المتوسط :

استنكر نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق المقاطع علي القطراني، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات صباح أمس الأربعاء في طرابلس.

واعتبر القطراني، في تصريحات صحافية، الهجوم الانتحاري محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وبناء دولة المؤسسات والقانون، مناشدا أهالي المنطقة الغربية بالتلاحم مع القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين.

The post نائب بالوفاق يدين تفجير المفوضية بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية