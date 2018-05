على خلفية هجوم المفوضية ….ألفانو يغرد باستعداد بلاده بدعم ليبيا في حربها على الإرهاب

المتوسط :

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالى أنجلينو ألفانو، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس بــــ” الجبان”

وأكد ألفانو،في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أن هذه الأعمال تهدف إلى تقويض الاستقرار في ليبيا والمصالحة السياسية و عرقلة المسار الإنتخابي، مجددا دعم بلاده للتضامن مع السلطات الليبية في مكافحة الإرهاب بليبيا.

