فرنسا تدعم الجهود الأممية بالدفع نحو الانتخابات في ليبيا

وأكد الناطق الرسمي لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ” رومان نادال “على الدور الهام الذي تلعبه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددا على رغبة الليبين في العبور من تلك المرحلة عبر التسجيل بأعداد كبيرة في القوائم الانتخابية.

وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية دعم بلاده للوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، والأمم المتحدة الداعمة لأعمال المفوضية، داعياً الأطراف الليبية كافة إلى الإسراع بتنظيم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وأكد رومان على أن الهحوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، صباح أمس الأربعاء، في طرابلس لن يثني الليبين من تحقيق إرادتهم في بناء دولتهم و استقرارها.

