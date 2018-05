المتوسط :

أبدت الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية ، أسفها، بسبب تأجيل قرعة الحج لهذا الموسم

وأرجعت الهيئة،في بيان مقتضب لها ذلك، إلى تأخر عودة لجنة التعاقدات من السعودية بالإضافة إلى تأخر الأعضاء في السفر إلى السعودية؛ لعدم صدور تأشيراتهم في الموعد المحدد

وطمأنت الهيئة المواطنين بأن الأمور ستجري كما هو مخطط له، مشيرة بأن القرعة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة التعاقد برئاسة عباس القاضي ، وعضوية محمد الشريف مدير إدارة الحج والعمرة وأخرين بالمملكة العربية السعودية مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة اتمت التعاقد، أمس الأربعاء، على تحديد إقامة الحجاج الليبين لهذا العام بفندق أنجم فئة 5 نجوم للعام الرابع على التوالي والذي يقع بالمنطقة المركزية الشمالية في المملكة.

The post هيئة الأوقاف تعلن بدء قرعة الحج قريبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية