العريبي: الانتخابات هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي أن الحكومة حاربت الإرهاب ودعمت المسار الديمقراطي المتمثل في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال العريبي في مؤتمر صحفي عقده حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في العاصمة وراح ضحيته عدد من الأبرياء إن الحكومة المؤقتة قامت بافتتاح و صيانة مقرات المفوضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأضاف أن دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني تواصل مع عماد السائح رئيس المفوضية ودعاه لزيارة مدينة البيضاء وتم استقباله من قبل دولة الرئيس.

وأكد العريبي أن عبدالله الثني وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي والمطلب الشعبي بتذليل كل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات المادية و المعنوية التي تسهل العملية الانتخابية.

وأشار إلى افتتاح دولته لمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات، استعدادا لأية عملية انتخابية محتملة.



وقال العريبي – الحكومة تؤكد أنها علي أتم الجاهزية لاستقبال المفوضية العليا للإنتخابات بمدينة “بنغازي” بعد أن تم صيانة مقرها.

كما أكد العريبي جاهزية جميع فروع المفوضية التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة المؤقتة ، مشددا على أن الحكومة مستعدة لتذليل جميع الصعوبات والعوائق أمام المفوضية.

وقال العريبي إن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورحبت بها الحكومة وقيادة القوات المسلحة هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

