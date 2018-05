مدير الأمن المركزي بـ “داخلية الوفاق”: هجوم المفوضية غير متوقع..والجناة نفذوا عمليات إعدام

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، العميد محمد دامجة، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات، الواقعة في شارع زرقاء اليمامة بمنطقة غوط الشعال، قد بدأ في العاشرة صباح أمس الأربعاء.

وأضاف العميد محمد دامجة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن الجناة تمكنوا من الدخول إلى مقر المفوضية ومعهم حقائب متفجرة كانوا ينوون ذرعها ثم يغادرون، مضيفاً أنهم قاموا بمباغتة رجال الشرطة والموظفين، بإطلاق النار عليهم.

وتابع “تدخلت الحراسات الأمنية، المكلفة بتأمين المصارف المجاورة لمقر المفوضية، لدعم قوة تأمين المفوضية، وقاموا بالاشتباك مع الجناة”

وقال دامجة، إن الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات لم يكن متوقعاً، لأن “داعش”، في أغلب الأحيان، يستهدف الأماكن الهامة الحيوية، وألماكن المكتظة بالناس، وإن منطقة غوط الشعال تعد من المناطق الآمنة.

ووصف دامجة، الهجوم على مقر المفوضية بأنه خرق للأمن الليبي، مشيراً إلى أنه تم حرق المفوضية، وجرى إعدام رجال الأمن والموظفين، لافتاً إلى أن الجناة كانوا يطلقون النار عن قرب في منطقة الجبهة والفم.

وأكمل دامجة قائلاً، إننا نعتبر أي طرف يقوم بإحداث فوضى أمنية، في هذا التوقيت، شريك أصلي لـ”داعش”، وأفاد بأن الأمن المركزي يقوم بضم وتدريب وتنظيم من أسماهم بـ “كتائب الثوار”

وبسؤاله عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه الاشتباكات المسلحة التي حدثت قبل 3 أيام، بين كتيبتي الأمن المركزي أبو سليم بإمرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة، قال دامجة، “ليس لدي علم، ولكن الدول العظمى تحدث فيها مثل هذه الخروقات، فما بالك بليبيا، وما تعانيه”

