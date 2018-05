المتوسط:

أفاد عضو مجلس النواب المتنحي “محمد العباني” أن اﻹرهاب ﻻ دين وﻻ موطن له وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات ،صباح أمس الأربعاء، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.

وأدان العباني، خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” هذا الهجوم الهمجي الغادر و القاضي بضرب المسار الديمقراطي بالبلاد، مدينا الاعمال الإرهابية كافة ومؤيدا لدولة آمنة مستقرة.

The post العباني: هجوم المفوضية بطرابلس ﻻ دين وﻻ موطن له appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية