بالتفاصيل: “داعش” يعلن عن منفذي هجوم المفوضية بطرابلس

أعلنت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عن تفاصيل وأسماء منفذي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس صباح أمس الأربعاء، مخلفا عددًا من القتلى والجرحى بين موظفي المفوضية ورجال الشرطة.

وكشفت الوكالة الإرهابية أن منفذي التفجير هم أبو أيوب وأبو توفيق حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل الدخول إليها، ثم فجّرا سترتيهما الناسفتين بعد أن نفذت ذخيرتهما، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى بلغت 15 على الأقل من حماية المفوضية والعاملين فيها وإصابة آخرين.

وقال التنظيم الإرهابي إن العملية نُفذت استجابة لنداء الإرهابي أبي الحسن المهاجر الذي طالب باستهداف مراكز الانتخابات والداعين لها، بحسب منشور تداولته حسابات موالية للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

