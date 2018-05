المتوسط:

أدانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار .

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ثقافة تكفير الناس واستباحة دمائهم وتدمير ممتلكاتهم هي ثقافة دخيلة و غريبة عن مجتمعنا المتسامح والمتصالح مع نفسه ومع الآخرين يدين بإسلام وسطي سمح ينبذ العنف والارهاب والترويع ويدعو للأمن والسلام .

وأكدت الهيئة، أن ثقافة مشاريع الشهادة التي تتبناها الجماعات المتشددة والمتطرفة هي ثقافة تغرير وضحك على الدقون وغسيل للعقول التي مازالت تصدق أن الطريق إلى الجنة والحور العين تمر عبر التفجيرات الانتحارية في أوساط الآمنين والمسالمين .

وأشارت الهيئة إلى أنها تضطلع بمهامها في مشروع ثقافي يحقق المصالحة الوطنية والتقريب بين الليبيين وجمعهم على كلمة سواء لبناء الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره، مؤكدة على بذلها جهداً مضاعفاً من أجل مكافحة الأفكار الهدامة وثقافة التكفير وتجفيف منابع الدروشة والتضليل والاستخفاف بحياة البشر وأمن الأوطان .

The post «العامة للثقافة» تدين تفجير «المفوضية».. وتؤكد: سنحارب ثقافة التكفير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية