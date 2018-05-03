اخبار ليبيا الان

لماذا قال سيالة إن هجوم المفوضية كان متوقعا؟

تم النشر منذُ 59 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

صرح  وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة في مقابلة مع RT إن الهجوم على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس كان متوقعا بسبب وجود جيوب لتنظيم داعش في العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك