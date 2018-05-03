لماذا قال سيالة إن هجوم المفوضية كان متوقعا؟

صرح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة في مقابلة مع RT إن الهجوم على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس كان متوقعا بسبب وجود جيوب لتنظيم داعش في العاصمة.

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