المتوسط :

أدان عضو مجلس النواب عن مدينة غريان “صلاح زوبيك” الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، أمس الاربعاء.

وأكد “زوبيك” في بيان له، عزم أعضاء المجلس عن المدينة على دعم دولة القانون والمؤسسات، و الوقوف في خندق واحد مع كل الشرفاء والوطنيين في المعركة ضد الإرهاب والقضاء على كل مظاهر العنف والترويع التي تستهدف مدننا الآمنة.

وتقدم زويبك بواجب العزاء إلى عائلات الضحايا ،داعيا الأجسام السياسية إلى التكاتف وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

The post النائب “زويبك” يدعو الليبيين للوقوف في خندق واحد لدحر الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية