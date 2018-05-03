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“التكبالي” يطالب السلطات الأمنية بطرابلس بتقديم منفذى هجوم المفوضية إلى العدالة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدان عضو مجلس النواب على التكبالي  هجوم تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بطرابلس والذي خلف عدد من القتلى و الجرحي فضلا عن خسائر مادية فادحة.

وأكد  التكبالي في بيان له، بأن مجلس النواب سيعمل بكل ثقة و يقين لكي يحفظ للشعب الليبي العظيم مكتسابته التي حصل عليها بكافحه و جهده، داعيا السلطات الليبية في طرابلس بالعمل الجاد لكشف و إحضار من وراء هذا العمل المخزي إلى العدالة لإحباط مخططاتهم الدنيئة في خلط الأوراق و إتلاف المحفوظات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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