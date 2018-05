المتوسط:

أدان عضو مجلس النواب على التكبالي هجوم تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بطرابلس والذي خلف عدد من القتلى و الجرحي فضلا عن خسائر مادية فادحة.

وأكد التكبالي في بيان له، بأن مجلس النواب سيعمل بكل ثقة و يقين لكي يحفظ للشعب الليبي العظيم مكتسابته التي حصل عليها بكافحه و جهده، داعيا السلطات الليبية في طرابلس بالعمل الجاد لكشف و إحضار من وراء هذا العمل المخزي إلى العدالة لإحباط مخططاتهم الدنيئة في خلط الأوراق و إتلاف المحفوظات.

The post “التكبالي” يطالب السلطات الأمنية بطرابلس بتقديم منفذى هجوم المفوضية إلى العدالة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية