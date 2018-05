المتوسط:

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام ” عادل جمعة”، في تصريح للموقع الالكتروني للوزارة، أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس يوم دراسي عادي بجميع المؤسسات التعليمية.

ونفى الوكيل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن غداً عطلة رسمية بسبب الحداد على شهداء تفجير المفوضية العليا للانتخابات.

