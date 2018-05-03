عقيلة صالح يدين الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات

دان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، صباح يوم الأربعاء، وراح ضحيته أكثر من 15 شخصًا وإصابة آخرين من رجال الأمن وموظفي المفوضية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح صحفي، إن المستشار عقيلة صالح «يُدين التفجير ويترحم على أرواح ضحايا التفجير الغادر الجبان، مقدمًا لذويهم التعازي والشفاء للجرحى».

وأوضح المريمي أن رئيس مجلس النواب دعا الجهات الأمنية إلى «القبض على كل من تسول له المساس بأمن واستقرار البلاد وتقديمه للقضاء لينال جزاءه»، مشيرًا إلى أن «على الجيش الوطني الضرب من حديد لكل أوكار ومعاقل الإرهاب في البلاد حتى تنعم ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار».

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي إلى «الاصطفاف صفا واحدا ونبذ الفرقة والخلاف من أجل بلادهم لتستقر الأوضاع في جميع أنحاء ليبيا» بحسب المريمي.

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