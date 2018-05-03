المسماري: نحن مع إجراء الانتخابات ونرفض مسودة الدستور

جدد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري تنديد القيادة العامة بالهجوم الإرهابي على مبنى مفوضية الانتخابات بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، مؤكداً رفضهم سيطرة “العصابات” على العاصمة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، إن الأوضاع تسير نحو انتخابات برلمانية ومن ثم رئاسية خلال هذا العام، مؤكدا رفضهم لمشروع الدستور الذي اعتبره ورقة لا تساوي شيئا، ولا تستحق مواده أن تكون دستورية؛ حسب تعبيره.

وأكد تأييدهم لخيار الانتخابات، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة نسفها والتمسك بمسودة مشروع الدستور.

وتابع المتحدث الرسمي بالقول: “نحن مع الانتخابات وهذا ما تريده قيادة الجيش وتؤيده ونحن مع ما يريده الشعب الليبي ومتمسكون بها وسنعمل علي حمايتها ولا أمن وطني إلا بوجود الجيش”.

وأوضح أن جماعتي الأخوان والليبية المقاتلة متواجدون في طرابلس، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في وجودهم.

وأضاف المسماري: “ونحن ننظر إلي أن داعش والإخوان والقاعدة كجماعات في خندق واحد ولابد أن تكون في قبر واحد فكنا نقاتلهم في مدينه بنغازي وهم في صف واحد وكان الإخوان داعمين للجماعات الإرهابية التي كنا نحاربها”.

ولفت إلى أنها “رسالة واضحة ضد إرادة الشعب الليبي وضد الاستحقاق الديمقراطي الذي يسعى إليه الليبيين، مضيفاً أن “العدو لا يريد هذه الانتخابات لأن أمامه درس واضح مما حصل في انتخابات البرلمان وبعد أن عرف الشعب الليبي مخططات الإخوان المسلمين وتحالفهم مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين”، مشيرا أن الشعب الليبي واعي جدا ويفهم أبعاد هذه المنظمات.

كما أضاف المسماري أن الإخوان يعلمون مسبقا أنهم سيفشلون في الانتخابات، وكان ترحيبهم بهذا الاستحقاق مشروطا بالاستفتاء على الدستور أولا، واصفا الدستور “بالبائس والورقة التي لا تساوي شيء”.

وأكد أن الدستور لا يتضمن أي مادة تستحق أن تكون مادة دستورية ويشوبه الكثير من النقص في المواد والتي تم وضعها بشكل سريع لخدمة مصلحة تنظيم الإخوان في خلق فوضى أخرى يستطيع من خلالها التمدد داخل ليبيا أو البقاء مدة أطول في طرابلس.

كما أشار أعندما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإجراء استفتاء على الدستور، كان هناك أصوات تطالب بثلاث دوائر (دوائر برقة وفزان وطرابلس) وأصوات أخرى طالبت بأربع دوائر (بإضافة الليبيين في الخارج كدائرة) والليبيين في الخارج أغلبهم من الإخوان.

ولفت إلى أن معركة درنة باتت علي الأبواب وأن بابها سيفتح في أي وقت لتتجه بعدها قواته إلي بؤرة أخرى لتطهيرها من الإرهاب.

وختم قائلاً : “لن نتوقف حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين والمجرميين والنيل من كل مجرم وليس المتطرفين فقط بل وسراق الأموال وداعمي الإرهاب إعلاميا، اما الاسبوع القادم سيكون لدينا عرض عسكري مهيب للجيش الليبي”.

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