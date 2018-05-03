رابطة أسر المفقودين والمعتقلين والمتضررين تاورغاء تدين تفجير المفوضية

أدانت رابطة أسر المفقودين والمعتقلين والمتضررين تاورغاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات أمس الأربعاء.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها، أن التطرف والإرهاب عدو لكافة الليبيين، مبينة أن حالة الانقسام السياسي وتعدد الحكومات وتشتت الأجهزة الأمنية والمؤسسسات وعدم توحيد الجهود، من أبرز الأسباب التي ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانتشار التطرف والإرهاب في ليبيا.

ودعت الرابطة في ختام بيانها، المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية بزيادة اليقظة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الليبيين، والوصول إلى توافق وطني في أسرع وقت ممكن.

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