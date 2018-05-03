نقابة عمال مجمع مليتة تستنكر الإعتداء على عاملين في إدارة العمليات

استنكرت نقابة عمال مجمع مليتة الصناعي الاعتداء السافر الذي قامت به السرية المتواجدة أمام مجمع مليتة الصناعي من ” كتيبة 105 مشاة”، ضد عاملين التابعين لقسم التشغيل إدارة العمليات بمجمع مليتة الصناعي.

وبينت النقابة في بيان، إن مثل هذه التصرفات وحتى لو كانت فردية لن تمر دون عقاب، محملة إدارة الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة اﻷركان العامة للجيش مسؤولية أمن وسلامة المستخدمين.

هذا وأكدت نقابة عمال مجمع مليتة الصناعي في ختام بيانها، أن كرامة المستخدمين خط أحمر لا يمكن المساس بها، مهما كانت اﻷسباب، مؤكدة بأنها ستقوم بإيصال ما حدث إلى كافة الجهات ذات اﻹختصاص حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

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