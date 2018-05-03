أبوالغيط يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، قدم ابوالغيط خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الارهابي الخسيس، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

واكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ” محمود عفيفي”، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثنى الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد.

وكان مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس تعرض أمس الاربعاء لهجوم ارهابي أسفر عن استشهاد (14) من موظفي المفوضية ومن رجال الأمن وإصابة آخرين.

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