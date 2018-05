انقطاع الكهرباء والاتصالات والأنترنت عن طبرق بسبب خطوط النقل

المتوسط:

أعلنت غرفة تشغيل مدينة طبرق بمركز التحكم، أن أسباب انقطاع الكهرباء يوم أمس عن المدينة، هو أعطال في خطوط النقل مما سبب سقوط إحدى الدوائر به.

وكانت مدينة طبرق مساء الأمس شهدت حالة إطفاء كهربائي عام “بلاك أوت ” وانقطاعا في خدمات الاتصالات والأنترنت بالإضافة إلى انقطاع جزئ في المياه على بعض المناطق والأحياء بمدينة طبرق.

وبينت غرفة تشغيل مدينة طبرق بمركز التحكم، في بيان لها اليوم الخميس، أن تشغيل طبرق بدأت بتوصيل التيار الكهربائي لعدد من الأحياء السكنية بعد صيانة الأعطال الحاصلة في خطوط النقل بين المدن.

