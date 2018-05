المتوسط:

جدد الاتحاد العام لطلبة ليبيا دعمه الدائم للقوات المسلحة الليبية، مؤكدًا أن “ما مر بالبلاد من محنة أكد على تمسك وترابط ودعم الشعب الليبي للمؤسسة العسكرية”.

وعلى صعيد متصل، هنأ الاتحاد في بيان له تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بعودته إلى البلاد.

