بالأسماء.. تعرف على ضحايا تفجير مفوضية الانتخابات

نعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موظفيها الذين قتلوا في الهجوم على مقر المفوضية بغوط الشعال بالعاصمة طرابلس وهم

1. سليمان مفتاح الشاوش

2. عيسى امحمد أبوصوة

3. محمد عبد الرحمن حسن البوسيفي

4. عبد العالي شعبان عثمان الكميعي

5. هناء عمر سلام

6. مروان معتوق قواس

7. عز الدين محمد أبو ستة

8. خالد صوان

9. عادل أحمد عقيلة

10. حمزة علي سالم

11. معز محمد جمعة

12. وسام عامر المبروك

13. حمزة محمد حسن

وأعربت المفوضية “عن حزنها العميق إزاء الهجوم الغادر والذي هو استهداف لكل الليبيين ومكتسباتهم الديمقراطية وتطلعاتهم نحو الأمن والأمان والاستقرار”.

وأكدت المفوضية المضي “قدماً في تحقيق رسالتها الوطنية عبر انتخابات حرة نزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة” مبينة أنها “واحتراماً ووفاءً لدماء الشهداء تزداد عزماً وإصراراً على تحقيق أهداف وطموحات الليبيين الذين قالوا كلمتهم الفصل بتسجيل (2,438,769) ناخباً في سجل الناخبين استعداداً للعملية الانتخابية المقبلة”.

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