موسكو تدين التفجير الإرهابي في ليبيا وتعزي أهالي الضحايا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: “ندين بشدة هذه العملية الإجرامية ونعول على أن يتم التعرف على عملائها ومنظميها وأن يعاقبوا”.

وأضافت الخارجية: “نعرب عن تعازينا الخالصة لأسر القتلى، ونتمنى التعافي السريع للجرحى”.

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 20، بحسب آخر إحصاء صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال في العاصمة الليبية طرابلس.