وفد من الأعلى للدولة يزور مصر لبحث الاتفاق السياسي

عقد وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة لقاء مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس ان الطرفين أكدا خلال اللقاء على عمق العلاقة بين البلدين واتساعها، كما تناولا الأزمة الليبية، لا سيما النقاط العالقة في تعديل الاتفاق السياسي.

وأدان النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة في مستهل اللقاء العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، مشدداً على أهمية أن يكون مثل هذا العمل حافزاً ودافعاً لجميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي على ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق لتوحيد السلطة التنفيذية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد العقاب أن المجلس الأعلى يثمن الدور المصري في مباحثات القاهرة حول توحيد مؤسسة الجيش الليبي، معتبراً أن الدور المصري محوري في كل المتغيرات في ليبيا سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العسكرية أو الأمنية.

وبين العقاب أنه يسعى أن تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل تقريب وجهات النظر، وخطوة أولى نحو سلسلة من اللقاءات المباشرة والمستمرة للمجلس الأعلى للدولة مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وأكد العقاب على أن المجلس الأعلى للدولة يراهن على قدرة مصر على لعب دور الوسيط الحقيقي، خصوصاً في ملف المصالحة.

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