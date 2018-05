«الليبية للسلم والرعاية» تدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات

المتوسط:

أدانت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، ما نال من قدرة رجال الأمن في حماية مؤسسات الدولة.

وتابعت المنظمة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه: “نترحم على تلك الأرواح الطاهرة البريئة التي فقدت في هذا الاعتداء”، داعية الله عز وجل بأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكدت المنظمة، أن استهداف مثل هذه المؤسسات ينم بشكل غير قابل للجدال على ان الهدف مها هو النيل من الخيار الديمقراطي الذي يمثل إرادة الشعب الليبي، مضيفة أن هذا العمل يعد سابقة خطيرة يتعين على الجهات المسئولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين المؤسسات.

