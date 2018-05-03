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اختطاف مريض تحت التخدير من مركز سبها

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مركز سبها الطبي إلى اعتداءات متكررة كان آخرها اقتحام قسم العمليات بالمركز من قبل مجموعة مسلحة قامت باختطاف أحد نزلاء القسم وهو تحت التخدير بقوة السلاح، وفق ما أعلنه المركز.

وناشد مركز سبها الطبي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، محملاً مسؤولية تكرر مثل هذه الاعتداءات وغيرها كثيراً للجهات الأمنية المعنية بتأمين المركز وحمايته.

وأوضح المركز أنه منذ أن تم الإعلان عن حالة الطوارئ بالمركز نتيجة التوتر الذي تشهده المنطقة لم يسلم مبنى المركز من الاشتباكات والأعمال التخريبية التي طالت الأقسام العلاجية من باطنة وولادة وأطفال وعيون وكذلك جناح التوليد والمخازن والمبنى الإداري بالمركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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