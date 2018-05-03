العريبي: "المؤقتة" جاهزة لاستقبال مفوضية الانتخابات في بنغازي

أكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن الحكومة حاربت الإرهاب ودعمت المسار الديمقراطي المتمثل في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال العريبي في مؤتمر صحفي عقده حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في العاصمة طرابلس إن الحكومة المؤقتة قامت بافتتاح وصيانة مقرات المفوضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف العريبي أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني تواصل مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح ودعاه لزيارة مدينة البيضاء وتم استقباله من قبل الثني.

وأكد العريبي أن الثني وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي والمطلب الشعبي بتذليل كل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية.

وأشار إلى افتتاح الثني لمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات، استعدادا لأية عملية انتخابية محتملة.

وشدد العريبي على جاهزية الحكومة لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي بعد أن تم صيانة مقرها، مؤكدا جاهزية جميع فروع المفوضية التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة المؤقتة، مضيفا أن الحكومة مستعدة لتذليل جميع الصعوبات والعوائق أمام المفوضية.

وأشار العريبي إلى أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورحبت بها الحكومة وقيادة القوات المسلحة هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

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