النعاس: الانتخابات قبل الدستور قَتْل للمسار الديمقراطي

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، إن أي انتخابات قبل الدستور هي قتل للمسار الديمقراطي والتأسيسي الذي ارتضاه الشعب الليبي لنفسه بصفته “السلطة التأسيسية”، وذلك من خلال انتخابه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور؛ يُطرح على الشعب الليبي للاستفتاء عليه وقول كلمته الفاصلة بـ(نعم) أو (لا) بصفته السلطة التأسيسية العليا في ليبيا.

وأوضح النعاس، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن أغلب الذين يتكلّمون عن انتخابات دون دستور، هم إمّا لا يعرفون قيمة الدستور في كبح جماح السّلطة، وإمّا يحملون إرث أحادية السلطة، أو هم ممن ينعمون بتركة المراحل الانتقالية ويريدون استمرار الحال كما هو عليه، قائلا “اتفقوا جميعهم على رفض “دستور الشعب” الذي يقيّد السلطة ويحكمها، ويريدون الحكم والسلطان وفقاً لدستورهم الذي يضعونه بأنفسهم ويقيّدون به عامة الشعب، ويعدّلون فيه ويمدّدون لأنفسهم أسوة بما قام به المؤتمر الوطني، وتبعه مجلس النواب؛ حيث شرّعوا ومدّدوا لأنفسهم دون “قانون أعلى ودستور حقيقي صادر من الشعب” يحكمهم ويقيّدهم ويحاسبهم”.

وأكد النعاس، أن الدستور الذي يصنعه الشعب تظهر قيمته الحقيقية في تقييد السلطة، لأن قوة هذا الدستور تكمن في آلية صدوره من الشعب بصفته السلطة التأسيسية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن قامت انتخابات تشريعية ورئاسية دون دستور ينظّمها ويحكم السلطات المنبثقة عن هذه الانتخابات.

وأضاف “أن أي انتخابات دون دستور هي تحدّ صارخ لإرادة الشعب ومحاولة لقتل العملية الديمقراطية التأسيسية التي ارتضاها الشعب لنفسه من خلال صناعة دستوره وفق آلية انتخاب الهيئة التأسيسية والاستفتاء على مشروع الدستور والمشاركة في الانتخابات العامة وفقاً لأحكام الدستور من أجل إيجاد سلطات عامة تشريعية وتنفيذية خاضعة لحكم القانون والقضاء”.

واختتم النعاس تصريحه مؤكدا أن الدستور هو الأصل في بناء دولة القانون والحقوق والحريات، دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وضمان الحياة الكريمة لكل الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء، وخضوع الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها لحكم الدستور الذي يصنعه الشعب.

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