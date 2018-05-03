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وفد «داخلية الوفاق» يزور مصابي هجوم المفوضية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

زار وفد من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بمقر المفوضية العليا للانتخابات، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتكون الوفد من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد خالد مازن، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني ومدير أمن يفرن فيصل كافو.

وبعد الزيارة، تفقد الوفد مقر التفجيرات للوقوف على الأضرار التي أصابت مبنى مفوضية الانتخابات، والاطلاع على أخر المعلومات من عين المكان.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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