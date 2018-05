المتوسط:

أدانت رابطة أسر المفقودين والمعتقلين والمتضررين تاورغاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات، موضحة أن التطرف والإرهاب عدو لكافة الليبيين.

وأكدت الرابطة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن حالة الانقسام السياسي وتعدد الحكومات وتشتت الأجهزة الأمنية والمؤسسسات وعدم توحيد الجهود، من أبرز الأسباب التي ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانتشار الإرهاب.

ودعت الرابطة، المسؤولين والأجهزة العسكرية والأمنية بزيادة اليقظة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الليبيين، والوصول إلى توافق وطني في أسرع وقت ممكن.

The post «مفقودي ومعتقلي تاورغاء» تدين تفجير مفوضية الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية