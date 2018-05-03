السراج يتفقد موقع التفجير في المفوضية

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الأربعاء، موقع التفجير الإرهابي الذي ضرب مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

والتقى السراج خلال زيارته عدداً من مسؤولي وموظفي المفوضية، والعناصر الأمنية المكلفة بحماية المقر.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على دور الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الحادث الذي حال دون وقوع عدد أكبر من الخسائر التي خلفها العمل الإرهابي الغادر.

وأكد السراج أن التحقيق جارٍ للكشف عن أحداث هذا العمل الإرهابي وملاحقة الجهات المسؤولة عن ارتكابه، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تحبط من رغبات الليبيين في استكمال مسيرة الديمقراطية.

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