الموارد المائية تطالب الأجهزة الأمنية الحد من الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي

أدانت المؤسسة الوطنية للموارد المائية الاعتداءات المتكررة على حقول ومنظومات النهر الصناعي، ( في منظومة الحساونة – سهل الجفارة )، ومسارات مشروع النهر الصناعي.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن هذه الأعمال تعد اعتداءً سافراً على ممتلكات الشعب الليبي، مبينة بأنها جريمة ضد الإنسانية لأنها تسبب في قطع الإمداد المائي عن المدن الليبية.

ووفقاً لبيان المؤسسة، أن هذه الأعمال تفاقم من العراقيل وتثقل كاهل المواطن، مطالبة الأجهزة الأمنية في تلك المناطق القيام بدورها والقضاء على هذه الاعتداءات الإرهابية التي تجاوزت حدودها.

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