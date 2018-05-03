صحة الوفاق: ملتزمون بعلاج جرحى تفجير المفوضية بالداخل والخارج

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها ملتزمة بواجبها تجاه جرحى التفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بتقديم الخدمات الطبية لهم داخل ليبيا وخارجها إن تطلب الأمر.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية أن تفجير المفوضية “يصف بتجل ووضوح كبيرين أفعال أيادي الغدر والإرهاب التي تعيث فسادا في الأرض دون أن تراعي حرمة الدماء ولا حرمة النفس البشرية ونحن على أعتاب شهر رمضان”.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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