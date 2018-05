«عمال مليتة» تدين الاعتداء على موظفي «عمليات المجمع»

المتوسط:

أدانت نقابة عمال مجمع مليتة الصناعي، الاعتداء على موظفي قسم التشغيل بإدارة العمليات على يد السرية المتواجدة من كتيبة “105 مشاة”.

وأضحت النقابة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أن مثل هذه التصرفات لن تمر دون عقاب، محملة إدارة الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط مسئولية أمن وسلامة الموظفين.

وأضافت «عمال مجمع مليتة»، أن كرامة الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس بها مهما كانت اﻷسباب، مؤكدة أنها ستقوم بإيصال ما حدث إلى كافة الجهات ذات الاختصاص حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى.

